Атака на Иран — это геополитическая авантюра Запада, заявил Шойгу в Бишкеке

Саудовская Аравия предлагает союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном в рамках консультаций о том, как регулировать региональную напряженность после войны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов.

Саудовская Аравия предлагает союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном в рамках консультаций о том, как регулировать региональную напряженность после войны

Эр-Рияд рассматривает в качестве потенциальной модели Хельсинкский процесс 1970-х годов, ослабивший напряженность в Европе во время холодной войны.

Хельсинкские соглашения были подписаны в 1975 году европейскими странами, США и СССР для снижения международной напряженности. Они включали признание послевоенных границ, территориальной целостности государств, мирное урегулирование споров, экономическое сотрудничество и другие вопросы.

В Саудовской Аравии ожидают, что Иран выйдет из нынешнего конфликта ослабленным, но все еще будет представлять угрозу для своих соседей. Источники заявили, что пакт о ненападении — одна из рассматриваемых идей.

Президент США Дональд Трамп, находящийся с госвизитом в КНР, заявил, что Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военную технику

Президент США Дональд Трамп, находящийся с госвизитом в КНР, заявил, что Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военную технику.

По его словам, председатель Китая согласился, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для прохода без доплат, но предупредил, что КНР продолжит покупать иранскую нефть.

«Мы обсудили это. Но знаете, когда вы говорите о поддержке — ну они же не сражаются с нами в войне, правда? Он сказал, что он не будет поставлять им военное оборудование, и это сильное заявление. Действительно сильное и важное. Но в то же время Си сказал, что они покупают много иранской нефти, и хотели бы продолжать делать это», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский президент подчеркнул, что председатель КНР хотел бы заключения сделки по ситуации вокруг Ирана и предложил помощь в урегулировании конфликта.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, находясь с визитом в Индии, прокомментировал новые угрозы со стороны США и Израиля о возможных военных ударах. Он подчеркнул, что силовое давление на Тегеран исторически доказало свою неэффективность.

Отвечая на вопрос журналистов о сообщениях, согласно которым атаки могут начаться сразу после возвращения президента США из зарубежной поездки, Аббас Аракчи заявил: «Мы привыкли к этим угрозам. Они повторяют их в разных формах уже долгое время, но сами прекрасно знают, что ни угрозы, ни развязанные ими войны не принесли и не принесут им никакого результата».

По его словам, военного пути решения вопросов, связанных с Ираном, не существует.

Резкий рост цен на авиатопливо может поставить под удар эпоху дешевых перелетов. FT указывает, что лоукостеры будут повышать цены на фоне сокращения рейсов со стороны крупных авиакомпаний.

Главной причиной остается нестабильность топливного рынка, начатая после атаки США и Израиля на Иран. После нанесения ударов в феврале цены на авиатопливо резко подскочили — примерно со $100 до более чем $200 за баррель.

По данным IATA, средняя цена сейчас закрепилась на уровне около $160. Некоторые авиакомпании выбрали путь экономии на рейсах. Ранее Lufthansa объявила об отмене 20 тысяч рейсов для сокращения расходов на топливо.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов и замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана по международным вопросам Али Багери

Россия и Иран договорились о тесном сотрудничестве для мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

В рамках 21-й встречи секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась двусторонняя встреча представителей России и Ирана. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов провел переговоры с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана по международным вопросам Али Багери.

По меньшей мере 30 различных торговых судов прошли за последние сутки через Ормузский пролив в координации с властями Ирана и ВМС Корпуса стражей исламской революции, передает гостелерадиокомпания ИРИ.

Ранее агентство Fars со ссылкой на источник сообщало, что власти Ирана с вечера среды разрешили китайским судам проходить через Ормузский пролив по установленным Тегераном правилам.

Агрессия США и Израиля против Ирана — пример геополитической авантюры Запада, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу

Агрессия США и Израиля против Ирана — пример геополитической авантюры Запада, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании в Бишкеке.

Он отметил, что атака США и Израиля свела к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также нарушила процесс нормализации отношений между Ираном и арабскими странами.
