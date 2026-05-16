Перемирие между Израилем и Ливаном продлено еще на 45 дней. Об этом уведомил официальный представитель Госдепартамента США Томми Пиготт.

По его словам, Вашингтон провел двухдневные и «крайне продуктивные» переговоры с Израилем и Ливаном.

«Перемирие будет продлено на 45 дней, чтобы обеспечить дальнейший прогресс. Госдепартамент вновь созовет политический трек переговоров 2 и 3 июня. Кроме того, 29 мая в Пентагоне будет запущен трек по безопасности с участием военных делегаций обеих стран. Мы надеемся, что эти обсуждения продвинут устойчивое мирное урегулирование между двумя государствами, полное признание суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также установление подлинной безопасности вдоль их общей границы», — написал Томми Пиготт в своем аккаунте в X.

Напомним, после первого раунда переговоров 14 апреля достигнута договоренность об установлении режима прекращения огня в Ливане с 17 апреля, затем по итогам второго раунда 23 апреля объявлено о продлении перемирия на три недели.

Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако оно нарушается ежедневно. Израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по территории Ливана. Движение «Хезболла» отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.

Поддерживаемая Ираном ливанская радикальная группировка «Хезболла» выступает против прямых переговоров ливанского правительства с Израилем.