МИД Китая призвал к скорейшему урегулированию ситуации вокруг Ирана. Чем раньше Вашингтон и Тегеран найдут способ разрешить конфликт на Ближнем Востоке, тем лучше это будет для обеих стран, а также для всего региона и мирового сообщества, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

«Этот конфликт, которого вообще не должно было быть, не имеет оснований для дальнейшего продолжения, чем раньше США и Иран смогут найти путь к урегулированию, тем выгоднее это будет как для обеих сторон, так и для стран региона и всего мира», — отмечается в тексте.

Пекин настаивает на том, что единственным эффективным способом разрешения кризиса являются переговоры и диалог, в то время как силовые методы не приведут к положительному результату.

«Раз двери для диалога открыты, их не следует снова закрывать», — подчеркивает МИД Китая.

Также отмечается необходимость как можно скорее восстановить нормальную работу морских путей, что позволит обеспечить стабильность и бесперебойность глобальных цепочек поставок.

Ранее МИД КНР сообщал, что президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин пришли к соглашению по поводу укрепления взаимодействия в области международных и региональных вопросов. Уточняется, что страны достигли консенсуса по поводу решения ряда общих проблем.