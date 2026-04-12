Власть
Сюжет: Атака на Иран

Прекращение войны на Ближнем Востоке. Переговоры США и Ирана провалились

Делегации переговорных групп США и Ирана покинули Исламабад, не достигнув соглашения.

«Мы возвращаемся в Соединенные Штаты, так и не достигнув соглашения. Они решили не принимать наши условия... Это плохая новость для Ирана гораздо больше, чем для США. К сожалению, нам не удалось добиться никакого прогресса», — сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс, который возглавлял делегацию Белого дома.

По его словам, Штаты хотели бы получить от ИРИ «твердое обязательство» не стремиться к получению ядерного оружия или средств, которые помогли бы быстро его создать.

Условия Вашингтона окончательны и остаются в силе, добавил Джей Ди Вэнс.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сказал, что переговоры проходили в атмосфере недоверия и было бы неправильно ожидать достижения соглашения всего за одну встречу. Однако сторонам удалось найти некоторые точки соприкосновения, хотя по «двум, трем ключевым темам существовали значительные разногласия».

Он уточнил, что ИРИ остается открытой к продолжению дипломатических усилий и будет контактировать с Пакистаном и другими посредниками.

Ранее в Тегеране заявляли о чрезмерности американских условий на переговорах.
