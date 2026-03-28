Страны Персидского залива все больше разочаровываются в США из-за войны с Ираном. Арабские политики в частном порядке ставят под сомнение американские гарантии безопасности и выражают серьезную обеспокоенность отсутствием внятной стратегии у президента Дональда Трампа, пишет издание Bloomberg.

Главные риски для региона:

Многие чиновники воспринимают американские военные базы как фактор риска, провоцирующий атаки со стороны Ирана, а не сдерживающий их.

Есть опасение, что Дональд Трамп заключит с Тегераном поспешное соглашение, чтобы объявить о «победе» и остановить рост цен на энергоносители перед выборами.

В случае «сырой» сделки Иран может сохранить контроль над Ормузским проливом, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти, оставшись при этом крайне озлобленным на соседей.

Арабские элиты опасаются, что новое соглашение не ограничит производство баллистических ракет и поддержку прокси-группировок, таких как «Хезболла» и ХАМАС. Это оставит страны Залива один на один с угрозой.

Нестабильность в Персидском заливе продолжает лихорадить мировые рынки. 27 марта 2026 года правительство РФ ввело эмбарго на экспорт бензина, в том числе из-за блокировки Ормузского пролива, подняв цены на нефть Brent выше $100 за баррель.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал военную операцию «Эпическая ярость». Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.

В Иране погибли многие высокопоставленные иранские чиновники и военные, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Пост занял его сын Моджтаба Хаменеи.