Эмбарго на бензин: Россия закрывает экспорт с 1 апреля из-за мирового кризиса

Фото «Коммерсанта». С 1 апреля российское топливо пойдет исключительно на внутренние нужды из-за нестабильности на Ближнем Востоке

Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина. Ограничения вступают в силу с 1 апреля и коснутся всех участников рынка, за исключением поставок по межправительственным соглашениям, пишет «Коммерсант».

Главная цель запрета — насыщение внутреннего рынка и сдерживание оптовых цен, которые за последний месяц прибавили более 12 процентов.

Факторы, вызвавшие введение эмбарго: Блокада Ираном Ормузского пролива привела к перебоям 20 процентов мировых экспортных потоков нефти.

Стоимость нефти Brent в марте впервые за четыре года превысила отметку $100 за баррель, достигая на пике $126.

Аварии и возгорания в портах Приморск и Усть-Луга после атаки украинских БПЛА ограничили технические возможности отгрузок.

По данным Центра ценовых индексов, экспорт бензина из РФ в страны Центральной Азии в начале года вырос на 46 процентов к декабрю и на 100 процентов в годовом исчислении. Однако февральское падение поставок на внутренний рынок России на 26 процентов (до 2,5 миллиона тонн) вынудило власти вернуться к жестким мерам регулирования.

Несмотря на введение эмбарго, эксперты NEFT Research не ожидают существенного снижения цен. Мировая конъюнктура, где стоимость тонны бензина в Роттердаме превысила $1 тысячу, продолжит оказывать давление на закрытый рынок. Тем не менее биржевые котировки в России уже отреагировали коррекцией: 27 марта Аи-95 подешевел на 0,72 процента, а летнее дизтопливо — на 0,84 процента.

Кыргызстан традиционно закрывает основной объем потребностей в ГСМ за счет импорта из РФ. Ранее, в сентябре 2025-го, аналогичный запрет уже вводили на фоне дефицита в регионах России. Текущее решение принято в преддверии весенних полевых работ и сезона отпусков, чтобы избежать повторения кризиса прошлого года. Стабильность поставок из РФ является ключевым фактором сдерживания инфляции, которая в 2025-м находилась под давлением логистических сбоев.