Президент КР ввел мораторий на проверки бизнеса: в каких случаях они останутся

Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении временного моратория на проверки субъектов предпринимательства.

Документ направлен на снижение давления на бизнес, улучшение инвестиционного климата и развитие предпринимательской среды.

Согласно указу, до 31 декабря 2026 года правоохранительным, налоговым и другим контролирующим органам запрещается проводить проверки бизнеса. При этом предусмотрен ряд исключений.

Мораторий не распространяется на проверки в рамках уголовных и гражданских дел, по заявлениям самих предпринимателей, обращениям граждан и юридических лиц, а также по запросам иностранных государственных органов.

Также проверки допускаются при наличии конкретных фактов нарушений законодательства с подтверждающими материалами, в том числе публикациями в СМИ.

Отдельно оговорено, что ограничения не затрагивают таможенный контроль, налоговый контроль — в рамках ранее установленного моратория, а также деятельность Национального банка и уполномоченного органа в сфере гражданской авиации.

В период действия моратория государственные органы будут проводить только консультации для бизнеса — без проверок, штрафов и санкций. Предприниматели смогут предоставлять информацию и документы исключительно в рамках консультационной поддержки.

Кабинету министров поручено в течение месяца принять необходимые меры по реализации указа.

Документ вступит в силу через 10 дней.