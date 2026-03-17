Президент КР ввел мораторий на проверки бизнеса: в каких случаях они останутся

Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении временного моратория на проверки субъектов предпринимательства.
Документ направлен на снижение давления на бизнес, улучшение инвестиционного климата и развитие предпринимательской среды.
Согласно указу, до 31 декабря 2026 года правоохранительным, налоговым и другим контролирующим органам запрещается проводить проверки бизнеса. При этом предусмотрен ряд исключений.
Мораторий не распространяется на проверки в рамках уголовных и гражданских дел, по заявлениям самих предпринимателей, обращениям граждан и юридических лиц, а также по запросам иностранных государственных органов.
Также проверки допускаются при наличии конкретных фактов нарушений законодательства с подтверждающими материалами, в том числе публикациями в СМИ.
Отдельно оговорено, что ограничения не затрагивают таможенный контроль, налоговый контроль — в рамках ранее установленного моратория, а также деятельность Национального банка и уполномоченного органа в сфере гражданской авиации.
В период действия моратория государственные органы будут проводить только консультации для бизнеса — без проверок, штрафов и санкций. Предприниматели смогут предоставлять информацию и документы исключительно в рамках консультационной поддержки.
Кабинету министров поручено в течение месяца принять необходимые меры по реализации указа.
Документ вступит в силу через 10 дней.