ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и среднего бизнеса

Налоговая служба Кыргызстана приостановила рейдовый налоговый контроль и контрольный закуп в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства до 31 декабря.

Данное решение принято в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации, минимизации административного давления на бизнес, а также создания благоприятных и комфортных условий для его развития.

В частности, приостановлены рейдовый налоговый контроль и контрольный закуп по вопросам соблюдения требований налогового законодательства в части применения ККМ, счетов-фактур, оборудования (программно-технических устройств), предназначенного для совершения операций с использованием банковских платежных карт, электронных денег и двухмерных символов штрихкода (QR-кода) национального стандарта, а также по вопросам наличия первичных учетных документов на товары в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность:

— по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога по ставкам 0 и 0,5 процента;

— на основе патента;

— уплачивающих налог на деятельность в зоне торговли с особым режимом;

— в швейном и (или) текстильном производстве по ставке единого налога 0,25 процента.

При этом освобождение от контроля не распространяется на субъектов, которые:

— осуществляют деятельность без налоговой регистрации и (или) без уплаты налога на основе патента;

— в отношении которых в адрес Налоговой службы поступили жалобы или заявления от организаций или физических лиц, а также постановления следственных органов;

— имеют подтвержденные сведения или результаты анализа о неуплате налогов, в том числе по наемным работникам;

— осуществляют оборот подакцизных товаров в части проверок наличия акцизных марок.

Также предусматриваются меры, направленные на усиление разъяснительной работы среди предпринимателей по вопросам применения ККМ, счетов-фактур и оборудования для безналичных платежей, включая банковские карты, электронные деньги и QR-коды национального стандарта.

Кроме того, будут оказаны всестороннее содействие и практическая помощь предпринимателям в применении норм налогового законодательства, в том числе по вопросам использования счетов-фактур и ККМ.