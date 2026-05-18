14:06
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

Риск завоза Эболы в Кыргызстан остается низким — Минздрав

На территории Кыргызстана случаев заболевания лихорадкой Эбола не зарегистрировано. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, риск завоза инфекции в страну в настоящее время оценивается как низкий, однако Минздрав принимает все необходимые меры для обеспечения готовности системы здравоохранения к возможным биологическим угрозам.

Лихорадка Эбола относится к особо опасным вирусным инфекциям с высокой летальностью. Заболевание передается при непосредственном контакте с кровью и другими биологическими жидкостями инфицированного человека или животного, а также через загрязненные предметы и поверхности. Воздушно-капельный путь передачи для вируса Эбола не характерен.

Симптомы заболевания могут включать:

  • внезапное повышение температуры тела;
  • выраженную слабость и утомляемость;
  • головную и мышечную боль;
  • боль в горле;
  • тошноту, рвоту, диарею;
  • боли в животе;
  • в отдельных случаях — геморрагические проявления (кровотечения).

Отмечается, что в КР осуществляется постоянный мониторинг международной эпидемиологической ситуации и взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения и профильными международными структурами.

Кроме того, проводится инспекция готовности санитарно-карантинных пунктов на государственных границах на случай завоза хантавирусной инфекции.

Минздрав КР рекомендует гражданам:

  • учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании туристических, деловых и служебных поездок в страны Африки.
  • соблюдать меры личной гигиены;
  • при проявлении симптомов во время перелета или в аэропорту сообщать специалистам санитарно-карантинных пунктов аэропортов.
  • при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи Эболы, и появлении симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью и сообщать о маршруте поездки.

При подозрении на инфекцию или при возникновении каких-либо вопросов обращаться по горячей линии операционного центра по ЧС в области общественного здравоохранения: 0312 323292.

Ранее ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Сообщалось о 80 смертях, предположительно связанных с Эболой, а также о 246 предположительных случаях заражения, восемь из которых лабораторно подтверждены. Кроме того, в Уганде, городе Кампале, 15 и 16 мая зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая заражения вирусом, один из них — со смертельным исходом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374233/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Вспышка лихорадки Эбола в Конго и Уганде. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию
В Африке новая вспышка лихорадки Эбола: в Конго умерли 80 человек
Тройное счастье и борьба за жизнь. В Бишкеке родились сразу трое малышей
Механизм быстрого реагирования при тяжелых акушерских осложнениях внедряют в КР
Учение по реагированию на случай появления хантавируса провел Минздрав КР
Власти опровергли информацию о задержании заместителя министра здравоохранения
Минздрав Кыргызстана и Корея намерены сотрудничать в сфере ортодонтии
Склад, машины, офис: как решают инфраструктурные проблемы «Кыргызфармации»
Министр на старте: три приоритета и честный разговор о проблемах медицины
Более 12 миллиардов сомов выделено на строительство объектов здравоохранения
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
Бизнес
Оплата задолженности в&nbsp;пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
18 мая, понедельник
14:05
Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
14:00
Ледники КР: к 2100 году не исчезнут, но останутся на высоте более 5 тысяч метров
13:56
Первое заседание по делу Камчыбека Ташиева пройдет за закрытыми дверями
13:54
Кабмин Кыргызстана в 2026 году не планирует выпуск евробондов
13:46
Разыскивается Анарбай Суванкулов. Вышел из дома в Бишкеке и пропал