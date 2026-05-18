На территории Кыргызстана случаев заболевания лихорадкой Эбола не зарегистрировано. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, риск завоза инфекции в страну в настоящее время оценивается как низкий, однако Минздрав принимает все необходимые меры для обеспечения готовности системы здравоохранения к возможным биологическим угрозам.

Лихорадка Эбола относится к особо опасным вирусным инфекциям с высокой летальностью. Заболевание передается при непосредственном контакте с кровью и другими биологическими жидкостями инфицированного человека или животного, а также через загрязненные предметы и поверхности. Воздушно-капельный путь передачи для вируса Эбола не характерен.

Симптомы заболевания могут включать:

внезапное повышение температуры тела;

выраженную слабость и утомляемость;

головную и мышечную боль;

боль в горле;

тошноту, рвоту, диарею;

боли в животе;

в отдельных случаях — геморрагические проявления (кровотечения).

Отмечается, что в КР осуществляется постоянный мониторинг международной эпидемиологической ситуации и взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения и профильными международными структурами.

Кроме того, проводится инспекция готовности санитарно-карантинных пунктов на государственных границах на случай завоза хантавирусной инфекции.

Минздрав КР рекомендует гражданам:

учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании туристических, деловых и служебных поездок в страны Африки.

соблюдать меры личной гигиены;

при проявлении симптомов во время перелета или в аэропорту сообщать специалистам санитарно-карантинных пунктов аэропортов.

при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи Эболы, и появлении симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью и сообщать о маршруте поездки.

При подозрении на инфекцию или при возникновении каких-либо вопросов обращаться по горячей линии операционного центра по ЧС в области общественного здравоохранения: 0312 323292.

Ранее ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Сообщалось о 80 смертях, предположительно связанных с Эболой, а также о 246 предположительных случаях заражения, восемь из которых лабораторно подтверждены. Кроме того, в Уганде, городе Кампале, 15 и 16 мая зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая заражения вирусом, один из них — со смертельным исходом.