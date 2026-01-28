20:53
В Кыргызстане продлили мораторий на налоговые проверки. Президент подписал указ

Садыр Жапаров подписал Указ «О введении временного запрета (моратория) на проведение налогового контроля субъектов предпринимательства». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, цели — поддержка и стимулирование деятельности субъектов предпринимательства, обеспечение устойчивого развития экономики, улучшение инвестиционного климата, защита прав и законных интересов бизнеса, а также недопущение необоснованного и избыточного вмешательства госорганов в деятельность субъектов предпринимательства.

Документом вводится мораторий на контроль субъектов предпринимательства, зарегистрированных в налоговых органах до 31 декабря 2026 года, за исключением:

  • выездных тематических, плановых и встречных проверок;
  • проверки при ликвидации организации и/или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя по заявлению субъекта предпринимательства;
  • камеральной проверки;
  • рейдового налогового контроля и налогового контроля соблюдения порядка применения ККМ субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по общему налоговому режиму или упрощенной системе налогообложения налогоплательщиков на основе единого налога по ставкам 2, 3, 4, 6 и 8 процентов, а также субъектов предпринимательства, осуществляющих производство и/или реализацию ювелирных изделий и подакцизных групп товаров.

Незавершенные и приостановленные на дату вступления в силу указа выездные проверки подлежат завершению в порядке, установленном налоговым законодательством.

ГНС с целью недопущения снижения прогнозных показателей налоговых и неналоговых поступлений поставлена задача усилить аналитическую работу по выявлению риск-ориентированных субъектов предпринимательства для обоснованного включения их в план проверок.

Правоохранительным органам поручается при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, не допускать возбуждения уголовных дел, направленных на инициирование внеплановых налоговых проверок в отношении субъектов предпринимательства.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
