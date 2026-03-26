Экономика

Мораторий на проверки не для всех: Налоговая и Таможенная службы вне ограничений

Президентский мораторий на проверки субъектов предпринимательства не распространяется на Налоговую, Таможенную службы и Агентство гражданской авиации. Об этом сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков в эфире «Биринчи радио».

По его словам, соответствующий указ президент Садыр Жапаров подписал 14 марта. Документ направлен на стабилизацию экономической деятельности и поддержку бизнеса. Согласно указу, проверки со стороны государственных контрольных органов ограничены до 31 декабря текущего года.

При этом министр подчеркнул, что ряд структур продолжит работать в прежнем режиме. «Ограничение не распространяется на Налоговую службу, Таможенную службу и Агентство гражданской авиации, так как они обязаны непрерывно выполнять свои функции», — пояснил Бакыт Сыдыков.

Кроме того, в рамках указа введено новое понятие — «дружеская проверка» или «дружеский аудит».

В таких случаях при проверках по жалобам или вопросам государственной безопасности основной акцент будет сделан на консультировании, а применение штрафов и иных санкций будет ограничено.
