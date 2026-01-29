Кабмин сокращает перечень контролеров: часть госорганов теряет право проверок

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления, которым предлагается изменить перечень государственных органов, имеющих право проводить проверки субъектов предпринимательства. Документ подготовлен в связи с масштабными функциональными и структурными изменениями в системе исполнительной власти.

Согласно проекту, из действующего перечня исключаются пункты 3, 16 и 17, в которые входят департамент драгоценных металлов, департамент химизации, защиты и карантина растений, а также Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта. Их функции ранее были переданы другим ведомствам.

Кроме того, в обновленной редакции уточняется статус департамента госархстройконтроля, который теперь закрепляется за Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ КР.

В перечне уполномоченных органов, который приводится в сравнительной таблице проекта, остается всего 18 ведомств.

В документе также подчеркивается, что изменения не влекут финансовых расходов из бюджета и не создают социальных, экономических или экологических рисков.