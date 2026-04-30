Общество

Продажу патронов ограничат на время ШОС и Игр кочевников

В Кыргызстане ввели временные ограничения на продажу патронов к огнестрельному оружию. Мера связана с обеспечением безопасности в период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества и Всемирных игр кочевников.

Как ожидается, ограничения носят стандартный характер и применяются на время крупных международных мероприятий. Они направлены на усиление контроля за оборотом боеприпасов и предотвращение возможных угроз общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что в стране готовятся к приему международных делегаций и участников, в связи с чем усиливают меры безопасности на различных уровнях.

Официальные органы традиционно вводят подобные ограничения в рамках превентивных мер, однако сроки их действия и детали могут уточняться дополнительно.

Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет 31 августа — 1 сентября в Бишкеке, Всемирные игры кочевников — с 31 августа по 6 сентября в городе Чолпон-Ате.
Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Хотели как лучше, не вышло. Парковка мэрии на Орто-Сайском рынке стала квестом
МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
BAKAI запускает майский кешбэк 5 процентов: отдых и отели с выгодой
MEGA подвела итоги 2025-го на годовом собрании акционеров
KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.
