Власть

До конца года без проверок: кабмин вновь предлагает новый мораторий для бизнеса

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о мерах по реализации указа президента «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства».

Согласно документу, предлагается ввести мораторий на проверки бизнеса до 31 декабря 2026 года. Ограничение распространяется на проверки со стороны правоохранительных и других уполномоченных государственных органов.

При этом ряд проверок разрешен. Исключения предусмотрены для проведения:

  • проверок в рамках уголовного и гражданского судопроизводства;
  • проверок по заявлениям предпринимателей;
  • проверок по запросам государственных органов других стран;
  • проверок по обращениям физических и юридических лиц;
  • проверок при наличии конкретных фактов нарушения законодательства;
  • таможенного контроля;
  • налоговых проверок — в пределах ранее введенного налогового моратория;
  • проверок Национального банка;
  • проверок в сфере гражданской авиации.

Документ предусматривает персональную ответственность руководителей государственных органов за соблюдение моратория.

Отмечается, что инициатива направлена на снижение давления на бизнес, предотвращение злоупотреблений при проверках и улучшение инвестиционного климата.

Проект постановления размещен на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов, где все заинтересованные стороны могут внести свои предложения и замечания.
