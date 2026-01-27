Власти предлагают ввести мораторий на проверки бизнеса до конца 2026 года

На общественное обсуждение вынесли проект указа президента о введении временного запрета на проведение проверок субъектов предпринимательства. Документ разработан для снижения административного давления на бизнес и стабилизации экономической активности.

Как отмечается в проекте, предприниматели продолжают массово жаловаться на чрезмерные и дублирующие проверки со стороны правоохранительных органов, налоговой службы, других контролирующих ведомств и местных администраций.

По данным правительства, нередко фиксируются случаи превышения полномочий и необоснованных рейдов, что негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат.

Проект указа предлагает ввести мораторий на любые проверки бизнеса до 31 декабря 2026 года.

Исключения предусмотрены только для проверок в рамках уголовного и гражданского судопроизводства, обращений предпринимателей, запросов иностранных госорганов, жалоб граждан и публикаций СМИ, содержащих конкретные сведения о нарушениях, а также действий Налоговой и Таможенной служб.

В период моратория контролирующие органы смогут проводить только мониторинг и консультирование, не имея права накладывать штрафы или инициировать проверки по собственной инициативе.

Субъекты предпринимательства обязаны предоставлять необходимую информацию в рамках консультативной работы, однако эти данные не могут использоваться для проверок до окончания моратория.