Общество

Выкапывают с корнем и продают за границу. Кыргызстанцы не соблюдают мораторий

Заместитель директора службы экологического и технического надзора при Минприроды Азат Сагынов напомнил в эфире «Биринчи радио» о временном запрете (моратории) в Кыргызстане использования отдельных видов растений до 1 января 2027 года.

По его словам, кабинет министров принял постановление № 270 28 мая 2024 года.

К видам растений, на которые распространяется запрет, относятся: макротомия, арнебия, ясенец, аконит, афлатунов лук, родиола, самаркандский бессмертник, жжучка Ольги, жжучка длинностолбиковая, жжучка столбиковая и жжучка Чимганская.

Запрещается:

  • собирать и перерабатывать;
  • покупать и продавать;
  • перевозить и использовать;
  • вывозить за пределы страны (экспортировать).

«Например, макротомию (эндик) в основном собирают в южной части республики, в Токтогульском районе. Незаконный сбор идет в основном в горах. Его вывозят контрабандой за границу и продают. Это растение используют в лекарственных, косметических и других целях. Наши региональные инспекторы регулярно проводят рейды в горах для предотвращения незаконного сбора технических растений. Их выкапывают с корнями и наносят вред растительному миру», — сказал Азат Сагынов.

Он отметил, что рейды проводятся постоянно, круглосуточно и оперативно.
