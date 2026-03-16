Госдума обсудит законопроекты по совершенствованию миграционной политики

«Государственная дума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит в первом чтении два законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики в нашей стране», — сказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Там пояснили, что изменения предлагается внести в Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», корреспондирующие изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Проектируемыми нормами устанавливается, что трудовые мигранты должны оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как сейчас, но и на всех членов семьи, находящихся в России на их иждивении. Срок пребывания в нашей стране трудового мигранта и членов его семьи будет обусловлен сроком трудовых отношений с ним. Независимо от трудовых отношений иностранного гражданина его дети, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение 30 дней, если не имеется иных законных оснований для их проживания в России.

Патент или разрешение на работу иностранному гражданину аннулируется в случае отсутствия информации о сумме его доходов или если сумма полученных доходов менее умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи.

Также предлагается ужесточить условия для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность осуществлялась в течение очередного года менее десяти месяцев. Предлагается и ряд других изменений в части регулирования трудовой деятельности иностранных граждан на территории страны.