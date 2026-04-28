Общество

В России с 1 июля госпошлины для мигрантов вырастут многократно

В России увеличат размер государственных пошлин в миграционной сфере. Об этом сообщают «Ведомости».

Повышение сборов коснется виз для многократного пересечения границы. Сбор увеличится более чем втрое — до 6 тысяч рублей. За приглашение на въезд одного человека придется заплатить в восемь раз больше — 8 тысяч рублей, за вид на жительство (ВНЖ) — в пять раз больше, 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание (РВП) подорожает почти в восемь раз — до 15 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание в целях образования вырастет в цене в четыре раза — до 8 тысяч рублей.

Минфин РФ также предложил новые виды пошлин: за замену испорченного или утраченного вида на жительство — 6 тысяч рублей и выдачу дубликата РВП — 5 тысяч рублей. Вместе с этим как избыточная отменяется пошлина за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ.

Поправки вступят в силу с 1 июля 2026 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня официального их опубликования. Согласно финансово-экономическому обоснованию, по линии миграции вступившие в силу с 1 июля поправки принесут в федеральный бюджет почти 8 миллиардов рублей, а с 1 января 2027-го— около 16 миллиардов рублей в год.

Законопроект освобождает от сборов за получение паспорта РФ лиц без гражданства (бывших граждан СССР), участников программы переселения соотечественников и их семьи. Пошлины за гражданство и выдачу ВНЖ также не будут оплачивать иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах РФ в период спецоперации, и их семьи, в том числе в случае гибели военнослужащего.
