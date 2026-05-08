11:59
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

В Госдуму внесли проект о праве МВД утверждать профессии для мигрантов

Правительство внесло в Госдуму проект о передаче МВД полномочий Минтруда утверждать список профессий для трудовых мигрантов, пишут РИА Новости.

«Законопроект направлен на передачу МВД следующих полномочий: по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание», — говорится в пояснительной записке.

Ведомство также получит право утверждать профессии для квалифицированных иностранцев, приезжающих в Россию по визе, которые трудоустраиваются по специальности и на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373108/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Госдума РФ хочет аннулировать ВНЖ мигрантов, работавших меньше 10 месяцев в году
В Госдуме предложили выдворять из РФ мигрантов, которые фиктивно учатся в вузах
В России продлили эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
В России работодателей обяжут иметь спецсчет для оплаты депортации мигрантов
Многократное увеличение госпошлин в РФ не повлияет на приезжающих мигрантов
В России с 1 июля госпошлины для мигрантов вырастут многократно
ДТП со смертельным исходом в Пензе: суд отказался смягчить приговор кыргызстанцу
Из Тюменской области выслали сотни мигрантов, но некоторым сделали исключение
В Самарской области РФ выросло число трудовых мигрантов, в том числе из КР
Задержан замначальника полиции Красноярска. Брал взятки у мигрантов
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
8 мая, пятница
11:43
Определился второй финалист Лиги чемпионов УЕФА Определился второй финалист Лиги чемпионов УЕФА
11:40
Пошлины США на европейские товары будут существенно увеличены, заявил Трамп
11:36
Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о китайских рабочих на заводе «Джунда»
11:24
Еще одно землетрясение зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
11:20
В Госдуму внесли проект о праве МВД утверждать профессии для мигрантов