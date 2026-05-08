В Госдуму внесли проект о праве МВД утверждать профессии для мигрантов

Правительство внесло в Госдуму проект о передаче МВД полномочий Минтруда утверждать список профессий для трудовых мигрантов, пишут РИА Новости.

«Законопроект направлен на передачу МВД следующих полномочий: по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание», — говорится в пояснительной записке.

Ведомство также получит право утверждать профессии для квалифицированных иностранцев, приезжающих в Россию по визе, которые трудоустраиваются по специальности и на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу.