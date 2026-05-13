Во Владивостоке полицейские вымогали взятки у мигрантов, они задержаны

Во Владивостоке полицейские вымогали взятки у мигрантов, они задержаны, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Приморью. Полицейские были задержаны оперативниками регионального управления ФСБ.

Фото пресс-службы Следственного комитета РФ.

Указано, что двоих старших участковых уполномоченных отдела полиции управления МВД по Владивостоку обвинили в получении взяток.

По версии следствия, фигуранты дела брали взятки от иностранцев. Один получил не менее 90 тысяч рублей, второй — не менее 60 тысяч рублей. Преступления совершались с начала июня по сентябрь 2023 года. Полицейским инкриминируется получение взяток за составление документов, позволяющих мигрантам легализовать их нахождение на территории РФ.

По данному факту также назначена служебная проверка. В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства произошедшего, сообщили в полиции. 
