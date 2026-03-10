В Турции начался основной суд по делу экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу

В Турции начался основной судебный процесс по делу бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу. По данным государственного информагентства Anadolu, оппозиционному политику и главному сопернику президента Реджепа Тайипа Эрдогана грозит суммарно более 2 тысяч лет тюремного заключения.

Фото из архива. Экрему Имамоглу грозит суммарно более 2 тысяч лет тюремного заключения

Политику вменяют 143 преступных эпизода, в том числе 12 эпизодов взяточничества, семь эпизодов отмывания средств, семь эпизодов мошенничества.

«В общей сложности генпрокуратура запросит от 828 до 2 тысяч 352 лет тюремного заключения для Экрема Имамоглу», — сообщалось ранее.

В июле 2025 года экс-мэр Стамбула и главный политический противник президента Турции Эрдогана Экрем Имамоглу получил 1 год и 8 месяцев заключения по делу о «публичном оскорблении» и «угрозах» в адрес главного прокурора Акина Гюрлека в январе 2025 года. О каких конкретно высказываниях идет речь, не уточнялось.

Напомним, Экрем Имамоглу был задержан 19 марта 2025 года, это вызвало волну массовых протестов в Турции. Спустя несколько дней политика отстранили от должности мэра Стамбула и обвинили во взяточничестве. 53-летний Имамоглу считался главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые должны состояться в 2028 году.

Главная оппозиционная партия Турции РHП утвердила кандидатуру Экрема Имамоглу на пост президента страны на предстоящих выборах.