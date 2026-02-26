Горсуд вернул дело Имамидина Ташова в первую инстанцию

Бишкекский городской суд вернул дело предпринимателя Имамидина Ташова в первую инстанцию. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что сегодня коллегия удовлетворила ходатайство адвоката обвиняемого.

«Уголовное дело направлено в суд первой инстанции для надлежащего оформления, поскольку в материалах отсутствуют апелляционная жалоба и ходатайство о восстановлении пропущенного срока обвиняемого от 30 декабря 2025 года, которые поступили в канцелярию Первомайского районного суда, но не были приобщены к материалам», — сказали в суде.

Напомним, основатель строительной компании KG Group задержан в апреле 2024-го. Его обвинили в попытке насильственного захвата власти. До этого в соцсетях опубликовали видеообращение Имамидина Ташова, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».