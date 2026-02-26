15:59
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Происшествия

Горсуд вернул дело Имамидина Ташова в первую инстанцию

Бишкекский городской суд вернул дело предпринимателя Имамидина Ташова в первую инстанцию. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что сегодня коллегия удовлетворила ходатайство адвоката обвиняемого.

«Уголовное дело направлено в суд первой инстанции для надлежащего оформления, поскольку в материалах отсутствуют апелляционная жалоба и ходатайство о восстановлении пропущенного срока обвиняемого от 30 декабря 2025 года, которые поступили в канцелярию Первомайского районного суда, но не были приобщены к материалам», — сказали в суде.

Напомним, основатель строительной компании KG Group задержан в апреле 2024-го. Его обвинили в попытке насильственного захвата власти. До этого в соцсетях опубликовали видеообращение Имамидина Ташова, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».

В июле прошлого года решением Первомайского районного суда предприниматель признан виновным и приговорен к девяти годам лишения свободы.    
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363712/
просмотров: 477
Версия для печати
Материалы по теме
Первомайский райсуд Бишкека определил меру пресечения фигурантам «дела 75»
Семья без регистрации: взгляд суда на защиту прав женщин и детей
Суд отказал журналистке Баян Жумагуловой выехать за границу на лечение
Инфраструктуру местных судов в Кыргызстане улучшат
Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
Адвокат считает, что есть основания для отмены решения по Temirov Live и Kloop
Суды по всему миру рассматривают более 3 тысяч климатических дел
Имамидина Ташова поместили в камеру с рецидивистами. Комментарий ГСИН
Имамидин Ташов объявил сухую голодовку в СИЗО-1 Бишкека
Из-за разборок в семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3&nbsp;баллов В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3 баллов
Нападение ученика на&nbsp;учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в&nbsp;больнице Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице
Взятка в&nbsp;$30&nbsp;тысяч. По&nbsp;подозрению задержали бывшего начальника колонии Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
Нападение ученика на&nbsp;учителя в&nbsp;Бишкеке: возбуждено уголовное дело Нападение ученика на учителя в Бишкеке: возбуждено уголовное дело
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
26 февраля, четверг
15:58
Мэр Оша потребовал возобновить ремонт улицы Абдыкадырова и завершить его в срок Мэр Оша потребовал возобновить ремонт улицы Абдыкадыров...
15:50
Хотите новый лифт? Жильцы сами должны закупать провода — мэрия Бишкека
15:40
Горсуд вернул дело Имамидина Ташова в первую инстанцию
15:39
Пост первого заместителя спикера Жогорку Кенеша занял Медер Алиев
15:30
Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»