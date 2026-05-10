В КР за первые три месяца 2026 года зафиксировано снижение количества ДТП

В Кыргызстане за первые три месяца 2026 года зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшестий. Такие данные содержатся в материалах Главного управления контроля за исполнением законов и информационных технологий в сфере правовой статистики Генеральной прокуратуры.

Указано, что в период с января по март на территории республики зарегистрировано 1 тысяча 150 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это число сократилось на 22,9 процента.

Больше всего автоаварий зафиксировано в Бишкеке (44 процента), затем следуют Чуйская область (19,7 процента), Ошская (11,5 процента) и Джалал-Абадская (9,6 процента).

На остальные регионы в совокупности пришлось около 15,2 процента ДТП.