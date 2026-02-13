Первомайский райсуд Бишкека определил меру пресечения фигурантам «дела 75»

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения пяти фигурантам так называемого дела 75.

Как сообщили источники в суде, 12 февраля им определили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 10 апреля. Подозреваемые будут содержаться в СИЗО-1.

Ранее МВД задержало общественного деятеля Бекболота Талгарбекова, бывшего посла Кыргызстана в Узбекистане и экс-министра сельского хозяйства Эмилбека Узакбаева, а также бывшего депутата Жогорку Кенеша Курманбека Дыйканбаева. Чуть позже задержаны бывший вице-премьер-министр и экс-депутат Аалы Карашев, а также бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 278 «Массовые беспорядки» УК КР.

Напомним, что ранее ряд общественных деятелей и чиновников выступил с обращением в адрес главы государства Садыра Жапарова и спикера ЖК Нурланбека Тургунбек уулу с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента. Документ подписали 75 человек.

Вскоре после этого следственные органы стали вызывать на допросы всех подписантов. Ряд из них задержан.