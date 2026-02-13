12:33
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Происшествия

Первомайский райсуд Бишкека определил меру пресечения фигурантам «дела 75»

Фото из архива . Первомайский районный суд Бишкека

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения пяти фигурантам так называемого дела 75.

Как сообщили источники в суде, 12 февраля им определили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 10 апреля. Подозреваемые будут содержаться в СИЗО-1.

Ранее МВД задержало общественного деятеля Бекболота Талгарбекова, бывшего посла Кыргызстана в Узбекистане и экс-министра сельского хозяйства Эмилбека Узакбаева, а также бывшего депутата Жогорку Кенеша Курманбека Дыйканбаева. Чуть позже задержаны бывший вице-премьер-министр и экс-депутат Аалы Карашев, а также бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 278 «Массовые беспорядки» УК КР.

Читайте по теме
Садыр Жапаров: К «обращению 75 человек» может быть причастно большее число людей

Напомним, что ранее ряд общественных деятелей и чиновников выступил с обращением в адрес главы государства Садыра Жапарова и спикера ЖК Нурланбека Тургунбек уулу с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента. Документ подписали 75 человек.

Вскоре после этого следственные органы стали вызывать на допросы всех подписантов. Ряд из них задержан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361868/
просмотров: 733
Версия для печати
Материалы по теме
Глава государства прокомментировал отставку спикера парламента
Президент: Разделения на «команду Жапарова» или на «команду Ташиева» нет
Садыр Жапаров: Наша дружба с Камчыбеком Ташиевым сохранится
Президент Кыргызстана: В ГКНБ будет проведена качественная реформа
Садыр Жапаров: Камчыбек Ташиев был предупрежден об отставке
Депутат призвал Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева к примирению
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обсудили двустороннюю и региональную повестку
Президент разъяснил свой комментарий по поводу отставки Камчыбека Ташиева
В Москве презентовали книгу о президенте Садыре Жапарове
Семья без регистрации: взгляд суда на защиту прав женщин и детей
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан водитель с&nbsp;поддельным водительским удостоверением В Чуйской области задержан водитель с поддельным водительским удостоверением
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о&nbsp;задержании отца для допроса Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса
Кровавый итог улака в&nbsp;Узгене: десятки лошадей погибли во&nbsp;время игры Кровавый итог улака в Узгене: десятки лошадей погибли во время игры
Среди подписантов обращения, доставленных на&nbsp;допрос,&nbsp;&mdash; Жанторо Сатыбалдиев Среди подписантов обращения, доставленных на допрос, — Жанторо Сатыбалдиев
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
12:23
Кыргызстан намерен снизить уровень бедности до 20 процентов к 2030 году Кыргызстан намерен снизить уровень бедности до 20 проце...
12:15
Кыргызстан и Таджикистан намерены довести товарооборот до $500 миллионов
12:08
Первомайский райсуд Бишкека определил меру пресечения фигурантам «дела 75»
11:59
Ожидается сход снежных лавин в регионах — МЧС
11:59
МЧС: 2,5 тысячи семей получили участки, но не переселились из зон риска