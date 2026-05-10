Глава кабмина поздравил работников банковского сектора с праздником

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил работников банковского сектора с профессиональным праздником — Днем банковского работника Кыргызской Республики. Текст поздравления распространила пресс-служба кабмина.

Он отметил, что этот день связан с одной из ключевых вех в истории страны — введением национальной валюты, кыргызского сома, что стало основой для формирования суверенной финансовой системы и развития современного банковского сектора.

По словам главы кабмина, за последние пять лет экономика Кыргызстана вышла на траекторию устойчивого развития: создаются новые предприятия, развиваются отрасли, а объем внутреннего валового продукта увеличился более чем вдвое. При этом ежегодный рост ВВП в последние годы стабильно превышает 9–10 процентов.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что одновременно растут и основные показатели банковского сектора — капитализация, кредитный портфель и чистая прибыль.

«В Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года поставлена задача удвоения экономики в долларовом выражении, и я уверен, что немаловажную роль в этом процессе будут играть банки в качестве одного из основных локомотивов экономики», — говорится в поздравлении.

Он также отметил, что банковский сектор активно развивается в направлении цифровизации, освоения международных рынков капитала и расширения доступности кредитов для граждан и бизнеса.

Глава кабмина поблагодарил работников банковской сферы за профессионализм, ответственность и вклад в укрепление финансовой системы страны, пожелав им здоровья, благополучия и новых достижений.