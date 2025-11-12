10:36
Происшествия

Для экс-мэра Стамбула прокуроры требуют до 2 тысяч 352 лет лишения свободы

В Турции главная прокуратура Стамбула подготовила состоящее из почти четырех тысяч страниц обвинительное заключение в отношении 402 подозреваемых по делу о коррупции в мэрии города. А для экс-мэра города Экрема Имамоглу прокуроры потребуют до 2 тысяч 352 лет лишения свободы. Об этом сообщает турецкая редакция CNN.

из архива
Фото из архива. Прокуроры требуют до 2 тысяч 352 лет лишения свободы для экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу

«Расследование закончено, обвинительное заключение готово, оно состоит из 3 тысяч 900 страниц, в нем фигурируют 402 подозреваемых в участии в преступной группировке в интересах Экрема Имамоглу, он являлся ее лидером. 105 фигурантов уже арестованы», — заявил главный прокурор Акын Гюрлек.

Речь идет о 143 преступных эпизодах, в том числе о 12 эпизодах взяточничества, семи эпизодах отмывания средств, семи эпизодах мошенничества, отметил он.

«В общей сложности генпрокуратура запросит от 828 до 2 тысяч 352 лет тюремного заключения для Экрема Имамоглу», — говорится в сообщении.

В июле 2025 года экс-мэр Стамбула и главный политический противник президента Турции Эрдогана Экрем Имамоглу получил 1 год и 8 месяцев заключения по делу о «публичном оскорблении» и «угрозах» в адрес главного прокурора Акина Гюрлека в январе 2025 года. О каких конкретно высказываниях идет речь, не уточнялось.

Напомним, Экрем Имамоглу был задержан 19 марта 2025 года, это вызвало волну массовых протестов в Турции. Спустя несколько дней политика отстранили от должности мэра Стамбула и обвинили во взяточничестве. 53-летний Имамоглу считался главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые должны состояться в 2028 году.

Главная оппозиционная партия Турции РHП утвердила кандидатуру Экрема Имамоглу на пост президента страны на предстоящих выборах.
