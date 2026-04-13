Общество

«Заставили переписать дом и авто». Суд изберет меру пресечения сотруднику ГКНБ

Семья, пострадавшая от сотрудника ГКНБ Б.Р., обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой взять дело под личный контроль для обеспечения законности и справедливости.

Ранее Аймээрим Омурзакова заявила о давлении на ее семью со стороны сотрудника ГКНБ. По ее словам, под давлением ее супруг переписал автомобиль Toyota Avalon 2020 года, торговый контейнер на рынке «Дордой» и жилой дом. Общая стоимость имущества, по ее оценке, составила около $265 тысяч.

По заявлению семьи в отношении сотрудника ГКНБ возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Подозреваемого задержали, однако Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР

Аймээрим Омурзакова подчеркнула, что не согласна с таким решением, поскольку, по ее мнению, у подозреваемого есть возможности влиять на свидетелей и ход следствия.

Завтра, 14 апреля, состоится апелляционный суд по избранию меры пресечения.

Б.Р. предъявили обвинение в совершении им преступления, предусмотренного частью 3 статьи 337 УК КР (злоупотребление должностным положением).

«Он использовал свое служебное положение, злоупотребил должностными полномочиями, нарушил требования Закона КР «Об органах национальной безопасности», оказывая незаконное давление и угрозы. Тем самым он дискредитировал систему ГКНБ и нанес нашей семье большой вред. Несмотря на тяжесть обвинения и наличие рисков влияния на потерпевших и свидетелей, суд избрал ему меру пресечения домашний арест. При этом Б.Р. продолжал работать, только после нашего обращения в СМИ его отстранили от должности», — заявила женщина.

Я прошу только одного — чтобы закон был одинаков для всех. Почему за менее тяжкие статьи другие люди находятся в СИЗО, а человек с такими обвинениями дома?

Аймээрим Омурзакова

«Мы уже сталкивались с давлением и угрозами и продолжаем бояться за свою безопасность. Я не прошу ничего сверх закона.

Даже будучи отстраненным, он может влиять на ход следствия через свои связи. Мне уже пишут другие люди, которые также пострадали. Кто-то уже обратился за помощью, а кто-то до сих пор боится писать заявление. Мы не мстим, мы просто хотим жить спокойно и безопасно. И чтобы другие семьи не оказались в такой ситуации», — сказала Аймээрим Омурзакова в обращении к журналистам.
Материалы по теме
Министерство науки хочет отзывать лицензии у вузов без суда
Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка
Пользователь TikTok задержан ГКНБ по подозрению в призывах к захвату власти
Отказалась возместить контракт. Суд с нейрохирургом прокомментировал Минздрав
Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»
Депутат: Бизнесмен дважды лишился пансионата — сначала от ОПГ, потом от ГКНБ
Детей продавали и подвергали разврату: в Бишкеке вынесли приговор фигурантам
На Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за услуги выше госпошлины
«Кустуризация». На противоправные действия сотрудников ГКНБ поступило 386 жалоб
Сотрудника ГКНБ отстранили от работы после жалобы о давлении на семью
Популярные новости
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
В&nbsp;Кыргызстане водителей авто с&nbsp;линзами и&nbsp;LED-фарами отправляют за&nbsp;справками В Кыргызстане водителей авто с линзами и LED-фарами отправляют за справками
Бизнес
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
