«Заставили переписать дом и авто». Суд изберет меру пресечения сотруднику ГКНБ

Семья, пострадавшая от сотрудника ГКНБ Б.Р., обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой взять дело под личный контроль для обеспечения законности и справедливости.

Ранее Аймээрим Омурзакова заявила о давлении на ее семью со стороны сотрудника ГКНБ. По ее словам, под давлением ее супруг переписал автомобиль Toyota Avalon 2020 года, торговый контейнер на рынке «Дордой» и жилой дом. Общая стоимость имущества, по ее оценке, составила около $265 тысяч.

По заявлению семьи в отношении сотрудника ГКНБ возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Подозреваемого задержали, однако Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Аймээрим Омурзакова подчеркнула, что не согласна с таким решением, поскольку, по ее мнению, у подозреваемого есть возможности влиять на свидетелей и ход следствия.

Завтра, 14 апреля, состоится апелляционный суд по избранию меры пресечения.

Б.Р. предъявили обвинение в совершении им преступления, предусмотренного частью 3 статьи 337 УК КР (злоупотребление должностным положением).

«Он использовал свое служебное положение, злоупотребил должностными полномочиями, нарушил требования Закона КР «Об органах национальной безопасности», оказывая незаконное давление и угрозы. Тем самым он дискредитировал систему ГКНБ и нанес нашей семье большой вред. Несмотря на тяжесть обвинения и наличие рисков влияния на потерпевших и свидетелей, суд избрал ему меру пресечения домашний арест. При этом Б.Р. продолжал работать, только после нашего обращения в СМИ его отстранили от должности», — заявила женщина.

Я прошу только одного — чтобы закон был одинаков для всех. Почему за менее тяжкие статьи другие люди находятся в СИЗО, а человек с такими обвинениями дома? Аймээрим Омурзакова

«Мы уже сталкивались с давлением и угрозами и продолжаем бояться за свою безопасность. Я не прошу ничего сверх закона.

Даже будучи отстраненным, он может влиять на ход следствия через свои связи. Мне уже пишут другие люди, которые также пострадали. Кто-то уже обратился за помощью, а кто-то до сих пор боится писать заявление. Мы не мстим, мы просто хотим жить спокойно и безопасно. И чтобы другие семьи не оказались в такой ситуации», — сказала Аймээрим Омурзакова в обращении к журналистам.