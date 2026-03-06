В Джалал-Абадской области должник за неуплату алиментов осужден на два года

Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики сообщает, что в отношении должника, уклонявшегося от уплаты алиментов, приняты меры в соответствии с законодательством.

На основании решения Джалал-Абадского городского суда исполнительный лист о взыскании алиментов с должника Т.Ш.А. в пользу К.Ш.А. в размере 50 процентов дохода начиная с 18 апреля 2018 года поступил на исполнение и находился в производстве службы судебных исполнителей.

В ходе исполнительного производства установлено, что должник длительное время не исполнял свои обязательства по выплате алиментов, в результате чего по состоянию на март 2025-го образовалась задолженность в размере 700 тысяч сомов. В связи с этим судебные исполнители направили материалы в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении должника к уголовной ответственности.

Приговором Манасского городского суда от 27 ноября прошлого года в отношении Т.Ш.А. применена мера в виде пробационного надзора. Однако постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам о правонарушениях Джалал-Абадского областного суда от 26 февраля 2026-го указанный приговор изменен. В отношении должника избрана мера пресечения в виде лишения свободы на два года с взятием под стражу в зале суда.

Служба судебных исполнителей напоминает, что уклонение от уплаты алиментов влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством.