Суд отказал журналистке Баян Жумагуловой выехать за границу на лечение

Свердловский районный суд Бишкека отказал в удовлетворении ходатайства ветерана журналистики Баян Жумагуловой о разрешении выехать в Германию на лечение. Об этом она сообщила «Азаттыку».

«Я являюсь инвалидом II группы, несколько лет назад мне пересадили почку. В течение многих лет я жила в Германии и проходила там лечение. В феврале 2026 года мне должны были сделать очередную плановую операцию. Поэтому я обратилась в суд с просьбой разрешить мне выезд в Германию. Несмотря на то что у меня имелись документы из немецкой клиники и от местных врачей, судья Алмаз Жумагулов отклонил мое ходатайство», — рассказала Баян Жумагулова.

Журналистка также добавила, что во время оглашения судебного решения ей стало плохо, она потеряла сознание. С помощью близких Баян Жумагулову доставили в Национальный госпиталь, где ей оказали первую помощь, после чего она вернулась домой.

По информации журналистки, Свердловский районный суд в кратком комментарии «Азаттыку» сообщил, что предъявленное обвинение относится к категории не особо тяжких преступлений и при принятии решения судья учел данный статус обвиняемой.

В 2024-м в отношении Баян Жумагуловой возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. По решению суда она обязана не покидать место проживания на основании меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Судебное разбирательство по делу журналистки по различным причинам продолжается в районном суде уже более полутора лет.

Баян Жумагуловой 67 лет, она является инвалидом II группы. Работала в «Азаттыке» и вышла на пенсию.