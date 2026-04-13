Министерство науки хочет отзывать лицензии у вузов без суда

Министерство науки, высшего образования и инноваций инициирует изменения в Закон «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», предполагающие отзыв лицензий у высших учебных заведений без суда. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что в настоящее время действующее законодательство не в полной мере обеспечивает оперативное реагирование уполномоченных органов на систематические нарушения лицензионных требований со стороны образовательных организаций. Правоприменительная практика показывает — процедура аннулирования лицензий затягивается, что позволяет недобросовестным учебным заведениям продолжать деятельность даже при грубых нарушениях (отсутствие зданий, несоответствие программ, низкий уровень кадрового обеспечения).

В связи с этим задачей законопроекта является расширение полномочий органов, осуществляющих лицензирование образовательной деятельности, в части принятия решений о прекращении действия лицензий. Предлагаемые изменения позволят уполномоченным органам оперативно пресекать деятельность организаций, нарушающих права обучающихся и не соблюдающих требования законодательства, тем самым способствуя повышению качества образования и защите интересов граждан.

Уточняется, что в республике ежегодно растет количество образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Так, в 2020 году функционировали 138 колледжей и 57 вузов. На сегодня количество колледжей увеличилось до 166, вузов — до 89 в основном за счет открытия негосударственных учебных заведений.

Увеличился также сектор высшего медицинского образования. Если в 2021 году медицинские специальности реализовывались в 5 государственных и 14 частных вузах, то в 2025-м — в 12 государственных и 22 частных.

«Лицензия на образовательную деятельность является бессрочной, что при отсутствии эффективного и оперативного механизма судебного аннулирования существенно усложняет прекращение деятельности недобросовестных образовательных организаций. Практика рассмотрения дел об аннулировании лицензии в судебных органах свидетельствует о чрезмерной продолжительности и процессуальной сложности данного механизма. В ряде случаев судебные разбирательства продолжаются в течение нескольких лет, включая стадии обжалования, что фактически позволяет образовательной организации сохранять правовой статус лицензиата даже при наличии устойчивых и подтвержденных нарушений», — подчеркнули в министерстве.

По данным ведомства, отмена нормы о прекращении действия лицензии на образовательную деятельность только по решению суда имеет положительные последствия:

Повышение эффективности государственного контроля за соблюдением законодательства в области лицензирования.

Повышение оперативности и гибкости регулирования. Лицензирующие органы обладают достаточной компетенцией для оценки нарушений и принятия решений о прекращении лицензии без суда.

Укрепление превентивного контроля. Возможность внесудебного прекращения лицензии усиливает превентивную функцию лицензирования — нарушитель знает, что последствия наступят быстро. Это особенно важно в сфере образования.

Снижение нагрузки на судебную систему. Судебные органы освобождаются от рассмотрения административных дел, которые могут быть решены на уровне исполнительной власти.

Устранение излишних административных барьеров в сфере лицензирования.

При этом законопроект не отменяет и не ограничивает судебную защиту прав лицензиатов, поскольку решения уполномоченного органа об аннулировании лицензий подлежат обжалованию в административном и судебном порядке.