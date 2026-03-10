12:09
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Реджеп Тайип Эрдоган призвал к переговорному процессу

Новый переговорный процесс по урегулированию кризиса вокруг Ирана необходим и возможен. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на традиционном в месяц Рамазан ифтаре с зарубежными послами в Анкаре, сообщает телеканал TRT Haber.

«Мы верим, что для каждой проблемы, угрожающей региональной стабильности и нашему будущему, можно найти достойное решение. Война должна прекратиться как можно скорее. Новый переговорный процесс необходим и возможен», — сказал он.

По словам турецкого лидера, «цену за новые авантюры заплатят не только стороны конфликта, но также весь регион и мир, включая Европу и Азию».

«Мы не приемлем, чтобы Ближний Восток, как и 100 лет назад, снова подвергся операции, снова оказался на операционном столе. Подчеркиваю еще раз, что война в нашем регионе должна быть прекращена как можно скорее, не допуская ее дальнейшего распространения», — заявил он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников.
