Казах Санжар Абишев стал мэром одного из элитных районов Лондона — Сент-Джеймс. Он выиграл выборы, представляя Консервативную партию. Об этом в своем Instagram сообщил казахстанский предприниматель Канат Копбаев.

«Санжар Абишев, сын моего друга, стал мэром района Сент-Джеймс в Лондоне. Санжар живет тут со школьных лет, закончил знаменитый Malvern College и университет. В апреле ему исполнилось 33 года. Парень из казахской семьи, без родственников и связей в британской верхушке, через образование, дисциплину и многолетний труд стал мэром статусного района Лондона. Уверен, что это только начало его пути», — написал он и поделился видеозаписью, на которой объявляют победу Санжара Абишева.

На сайте City of Westminster опубликованы результаты выборов в Вестминстерский городской совет. Уточняется, что в районе Сент-Джеймс, который также входит в состав Вестминстера, победил Санжар Абишев, кандидат от Консервативной партии. Он набрал 974 голоса.

Также известно, что организация, созданная Санжаром Абишевым, занимается финансированием исследований травм спинного мозга, а также помогает найти спонсорскую помощь для молодых людей, осуществляющим уход за больными, и детям из неблагополучных семей.