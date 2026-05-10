Власть

Казах Санжар Абишев стал мэром одного из элитных районов Лондона

Казах Санжар Абишев стал мэром одного из элитных районов Лондона — Сент-Джеймс. Он выиграл выборы, представляя Консервативную партию. Об этом в своем Instagram сообщил казахстанский предприниматель Канат Копбаев.

Фото из соцсетей.

«Санжар Абишев, сын моего друга, стал мэром района Сент-Джеймс в Лондоне. Санжар живет тут со школьных лет, закончил знаменитый Malvern College и университет. В апреле ему исполнилось 33 года. Парень из казахской семьи, без родственников и связей в британской верхушке, через образование, дисциплину и многолетний труд стал мэром статусного района Лондона. Уверен, что это только начало его пути», — написал он и поделился видеозаписью, на которой объявляют победу Санжара Абишева.

На сайте City of Westminster опубликованы результаты выборов в Вестминстерский городской совет. Уточняется, что в районе Сент-Джеймс, который также входит в состав Вестминстера, победил Санжар Абишев, кандидат от Консервативной партии. Он набрал 974 голоса.

Также известно, что организация, созданная Санжаром Абишевым, занимается финансированием исследований травм спинного мозга, а также помогает найти спонсорскую помощь для молодых людей, осуществляющим уход за больными, и детям из неблагополучных семей.
Депутат ЖК предлагает убрать тест по кыргызскому языку из ОРТ
Садыру Жапарову представили проект торгового парка «Достук» в Баткене
Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»
В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
«Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
«Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
