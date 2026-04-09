Общество

Отказалась возместить контракт. Суд с нейрохирургом прокомментировал Минздрав

Суд с молодым нейрохирургом Сейил Абылгазиевой прокомментировали 24.kg в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, выпускники медицинских учебных заведений, обучавшиеся на бюджетной основе, обязаны отработать не менее двух лет в регионах по направлению Минздрава.

В случае отказа от работы по направлению выпускник обязан в течение шести месяцев возместить государству стоимость обучения в размере полученного образовательного гранта.

По законодательству выпускникам медицинских образовательных организаций, прибывшим на работу по направлению, местные государственные администрации обязаны предоставить жилую площадь либо земельный участок для индивидуального строительства, а также единовременное пособие в размере десятикратного должностного оклада.

Согласно протоколу комиссионного распределения выпускников бюджетной формы обучения от 2 июля 2025 года, Сейил Абылгазиеву направили в Таласскую областную объединенную больницу.

Однако она не поехала и отказалась возместить стоимость обучения, предусмотренную в случае отказа от отработки по направлению.

Ранее Сейил Абылгазиева заявила, что планировала выплатить контракт, но перед принятием закона о пятилетней отработке в госбольнице поставили устный запрет на его выплату. Поэтому оставалось выбрать только отработку. Однако условия в больнице, по ее словам, не позволяют оказывать качественную помощь.

В Минздраве уточнили, что 2 декабря 2025 года Абылгазиева обратилась с иском в Административный суд Бишкека с требованием признать незаконными действия министерства, запрещающего КГМА выдать ей сертификат для устройства на работу по специальности нейрохирурга.

Определением Административного суда от 13 марта 2026 года производство по делу прекратили в связи с отсутствием предмета спора.

Не согласившись с этим, истец подала частную жалобу в Бишкекский городской суд. 8 апреля 2026 года суд оставил определение Административного суда без изменений, а частную жалобу — без удовлетворения.

«Таким образом, в судебном порядке не выявлены какие-либо акты или действия Министерства здравоохранения, запрещающие выдачу сертификата, и ведомство не совершало каких-либо действий по запрету его выдачи», — подчеркнули в ведомстве.

При этом Минздрав параллельно подал иск в Сокулуский районный суд Чуйской области в отношении Сейил Абылгазиевой с требованием «О понуждении к отработке бюджетной формы обучения».

Напомним, медики не могут работать в частных центрах без пятилетней отработки в государственных больницах. Президент подписал закон в октябре 2025 года.

По данным МЗ КР, в 2024-м распределению подлежали 356 выпускников, 45 из них (12,6 процента) вернули бюджетные средства.

В 2023 году из 436 выпускников до мест распределения доехали 288 (66 процентов), 13 человек вернули бюджетные средства (3 процента).
