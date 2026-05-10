Изменится ли курс венгров на историческую идентичность?

Фото из интернета. Монумент Тысячелетия в Будапеште. В центре исторической композиции — Арпад хан, основатель венгерской государственности

После смены власти в Венгрии вновь актуализировался вопрос: сохранит ли Будапешт курс на особую историческую идентичность и сотрудничество с тюркским миром? Разбирается венгеролог Бермет Курманова.

После смены власти в Венгрии в 2026 году этот вопрос снова и снова обсуждается в социальных сетях, на что можно ответить следующим образом. Кое-что обязательно изменится, но не все. Из Организации Тюркских Государств Венгрия не выйдет. Не будут свернуты или отменены программы сотрудничества с тюркскими государствами и народами.

История венгерского самовосприятия — это захватывающий путь от «бича Божьего» (Атиллы) до «последнего бастиона христианства» и «острова» в славяно-германском море. Венгры всегда остро чувствовали свою уникальность из-за языка и происхождения, что заставляло их постоянно переопределять свое место в Европе.

Эпоха «Завоевания родины» (IX–X века)

В этот период венгры (мадьяры, мажары) позиционировали себя как внешняя сила, не имеющая ничего общего с европейской политической системой.

Свою миссию венгры видели в поиске территорий и обогащение через набеги.

Европа же видела в них «новых гуннов». Латинское изречение того времени гласило: «De sagittis Hungarorum libera nos, Domine» («От стрел венгров избави нас, Господи»).

Средневековье (XI–XV века)

После принятия христианства королем Стефаном (Иштваном) I, имидж страны кардинально меняется.Венгрия становится восточным форпостом католического мира.

Фото из интернета. Памятник Святому Иштвану I (Стефану), первому королю и основателю венгерского государства

При короле Матьяше Корвине Венгрия переживает «золотой век» и видит себя центром ренессансной культуры и главной преградой на пути экспансии Османской империи. Это было время гордости за мощную «Черную армию» и статус великой державы.

Османское иго и Габсбурги (XVI–XIX века)

После поражения при Мохаче (1526 год) страна была разделена. Самовосприятие стало трагическим, появляется миф о мученичестве.

Венгры считали, что они принесли себя в жертву ради спасения Европы от турок, в то время как Запад (особенно Габсбурги) якобы не ценил этого и пытался германизировать их.

Позиционирование себя как «свободолюбивого народа», сражающегося на два фронта — против исламского Востока и абсолютистского Запада.

Австро-Венгрия (1867–1918 годы)

После компромисса 1867 года венгры вновь почувствовали себя хозяевами судьбы.

Позиционировали себя как культурный и политический мост между Центральной и Восточной Европой. А Будапешт стремился конкурировать с Веной, позиционируя себя как современный, динамичный мегаполис.

Трианон и межвоенный период (1918–1945 годы)

Трианонский договор 1920 года, по которому страна, как воевавшая на стороне Тройственного союза, потеряла 70 процентов территории, стал главной национальной травмой.

Позиционировала себя как «Несправедливо наказанная нация».

В это время укрепляется идея о том, что венгры — одинокий народ, не имеющий родственников в Европе (кроме далеких финнов и эстонцев).

Социалистический период (1945–1989 годы)

После восстания 1956 года и последующей либерализации («кадаризма») Венгрия заняла особую нишу как самая «западная» и либеральная страна Восточного блока, комфортная витрина социализма.

Современность (с 1990-х по сей день)

Сегодня позиционирование Венгрии в Европе снова стало дуалистичным.

Защита национального суверенитета и «христианских корней Европы» от глобализации и миграции. Вступление в ОТГ в качестве наблюдателя. Венгрия часто позиционирует себя как «голос здравого смысла» внутри ЕС.

Культурный аспект. Подчеркивание венгерского гения (большое количество нобелевских лауреатов на душу населения) как доказательство того, что малый народ может быть интеллектуальным лидером.

Таким образом, в заключение можно сказать, что венгры всегда балансировали между гордостью за свою уникальность и нежеланием раствориться в более крупных культурных блоках.