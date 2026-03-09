Теперь официально. Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана

Сын убитого аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана. Об этом сообщает государственное агентство Fars со ссылкой на Совет экспертов.

Фото из архива. Теперь официально: сын убитого аятоллы Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана

Отметим, что об его избрании сообщалось еще 4 марта. Однако Тегеран отрицал эти данные, отмечая, что решение будет принято 8 марта. В частности, об этом журналистам говорил аятолла Хосейн Мозаффари. Он указывал, что к настоящему моменту Совет экспертов не проводил никаких собраний, и призвал граждан Ирана не распространять заведомо ложные слухи об избрании нового лидера страны.

56-летний Сейед Моджтаба Хаменеи — шиитский клирик и второй сын бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которого ранее ликвидировали США. Он считается одной из самых влиятельных фигур внутри иранской политико-религиозной элиты и долгое время работал в аппарате верховного лидера, имея тесные связи с Корпусом стражей исламской революции.