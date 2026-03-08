Сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба был ранен при одной из ракетных атак, сообщает Al Hadath.

О том, насколько серьезные ранения мог получить сын аятоллы, информация не приводится.

Фото СМИ. Сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба

Ранее мировые СМИ утверждали, что иранские власти уже выбрали Моджтабу Хаменеи на должность нового верховного лидера страны. Однако заседание Совета экспертов Ирана для выбора нового верховного лидера страны состоится в течение суток, заявил журналистам аятолла Хосейн Мозаффари.

«Члены Совета экспертов с нетерпением ждут, когда сложатся условия для проведения собрания, обсуждения и избрания нового верховного лидера и преемника мученика-имама. Мы надеемся, что с божьей помощью это произойдет в ближайшие 24 часа», — цитирует его агентство Fars.

Он добавил, что к настоящему моменту Совет экспертов не проводил никаких собраний, и призвал граждан Ирана не распространять заведомо ложные слухи об избрании нового лидера страны.

Подтверждений тому, что Моджтаба Хаменеи ранен, нет.