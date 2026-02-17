13:56
ЦИК рассмотрит вопрос о лишении Эльдара Сулайманова депутатского мандата

Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов сегодня на заседании рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша Эльдара Сулайманова.

Фото из интернета. Эльдар Сулайманов

Эльдар Сулайманов — сын бывшего министра транспорта и коммуникаций Нурлана Сулайманова. Он родился 3 июля 1985 года. Был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва в составе политической партии «Ата-Журт Кыргызстан». В VIII созыв парламента избран по Аксыйскому многомандатному избирательному округу № 5 (Джалал-Абадская область).

Имя Эльдара Сулайманова в январе этого года обсуждалось в СМИ и социальных сетях в связи с обвинениями его бывшей супруги в семейном насилии. Асель Азаматова заявила в соцсетях о неоднократном насилии со стороны экс-мужа. В ГУВД Бишкека сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сам Эльдар Сулайманов заявил, что озвученные обвинения носят односторонний характер и требуют правовой оценки.

В политических кругах также звучит версия о том, что он якобы участвовал в сборе подписей под «обращением 75». 
