Происшествия

Крупную партию альфа-PVP изъяли у жителя Чуйской области

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, 5 мая в милицию поступила оперативная информация о том, что у жителя Аламединского района могут находиться запрещенные вещества.

Во время рейдового мероприятия «Арсенал» на улице Алма-Атинской в селе Ленинском остановлен молодой человек 2000 года рождения. При досмотре у него обнаружили 50 свертков с неизвестным веществом, а также отдельный пакет с белым порошком.

По предварительным данным судебной экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом альфа-PVP. Общий вес составил 96 граммов вместе с упаковкой.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконных изготовлении и сбыте наркотических и психотропных веществ.

Подозреваемый водворен в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/373272/
