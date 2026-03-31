Мандат Чингиза Айдарбекова. ЦИК КР ждет заключения МВД

Глава ЦИК КР Тынчтык Шайназаров прокомментировал 24.kg ситуацию с мандатом Чингиза Айдарбекова.

По его словам, после появления в интернете различной информации о кандидате Чингизе Айдарбекове Центризбирком направил запрос в МИД КР для ее подтверждения.

«Однако нам представили неполную информацию, поэтому для получения полной достоверной информации мы направили запрос в МВД. Там продолжается проверка по озвученным ранее данным касательно Чингиза Айдарбекова. Прежде чем выдать мандат депутата, мы должны удостовериться в том, что на него не заведено уголовного дела или дана соответствующая правовая оценка его действиям. Если нам будет дано заключение, что Чингиз Айдарбеков чист перед законом, то мы сразу же выдадим ему мандат. Не надо искать какой-то политики или заинтересованности в действиях ЦИК», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Напомним, что мандат депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу № 21 в Бишкеке остается вакантным после того, как Куванычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия. Ожидалось, что его место займет Чингиз Айдарбеков, однако процесс затянулся.

Чингиз Айдарбеков ранее занимал пост министра иностранных дел и был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва. На парламентских выборах он получил 6 тысяч 259 голосов.

Позднее в интернете появились видеоматериалы, очерняющие деятельность Чингиза Айдарбекова.

Читайте по теме Чингиз Айдарбеков заявил о давлении и угрозах из-за мандата депутата

Однако он сам опроверг все эти обвинения и рассказал о давлении, угрозах и ситуации вокруг получения мандата.