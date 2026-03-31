15:49
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Общество

Мандат Чингиза Айдарбекова. ЦИК КР ждет заключения МВД

Глава ЦИК КР Тынчтык Шайназаров прокомментировал 24.kg ситуацию с мандатом Чингиза Айдарбекова.

По его словам, после появления в интернете различной информации о кандидате Чингизе Айдарбекове Центризбирком направил запрос в МИД КР для ее подтверждения.

«Однако нам представили неполную информацию, поэтому для получения полной достоверной информации мы направили запрос в МВД. Там продолжается проверка по озвученным ранее данным касательно Чингиза Айдарбекова. Прежде чем выдать мандат депутата, мы должны удостовериться в том, что на него не заведено уголовного дела или дана соответствующая правовая оценка его действиям. Если нам будет дано заключение, что Чингиз Айдарбеков чист перед законом, то мы сразу же выдадим ему мандат. Не надо искать какой-то политики или заинтересованности в действиях ЦИК», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Напомним, что мандат депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу № 21 в Бишкеке остается вакантным после того, как Куванычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия. Ожидалось, что его место займет Чингиз Айдарбеков, однако процесс затянулся.

Чингиз Айдарбеков ранее занимал пост министра иностранных дел и был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва. На парламентских выборах он получил 6 тысяч 259 голосов.

Позднее в интернете появились видеоматериалы, очерняющие деятельность Чингиза Айдарбекова.

Читайте по теме
Чингиз Айдарбеков заявил о давлении и угрозах из-за мандата депутата

Однако он сам опроверг все эти обвинения и рассказал о давлении, угрозах и ситуации вокруг получения мандата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368242/
просмотров: 405
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
Запишите ребенка в&nbsp;школу онлайн через MBANK и&nbsp;забудьте об&nbsp;очередях Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
31 марта, вторник
15:46
Городской кенеш утвердил бюджет Бишкека на 2026 год Городской кенеш утвердил бюджет Бишкека на 2026 год
15:46
ЦИК прекратил полномочия депутата Бишкекского горкенеша Жаныбека Асанбекова
15:43
Снесли заборы и салоны: вдоль реки Ала-Арчи в Бишкеке освободили землю
15:39
Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
15:35
Кадровые перестановки в Джалал-Абадской области: серия назначений и отставок