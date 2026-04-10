Власть

Экс-депутат БГК Жаныбек Асанбеков намерен вернуть мандат через суд и ЦИК

Бывший депутат Бишкекского городского кенеша Жаныбек Асанбеков подал заявление в Административный суд и Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с намерением восстановить свой депутатский мандат. В ЦИК эту информацию подтвердили.

Как рассказал 24.kg Жаныбек Асанбеков, заявление уже принято, остается представить недостающие документы до понедельника. Ранее, в конце марта, он сложил полномочия депутата, избранного по списку партии «Эмгек». Основанием стало его личное заявление.

Причины отказа от мандата пока официально не назывались, но теперь экс-депутат намерен его вернуть.

Жаныбек Асанбеков известен тем, что поднимал проблемы строительства объектов в Бишкеке. В частности, он заявлял о возможных нарушениях при строительстве многоэтажных домов рядом с кладбищем в Орто-Сае, указывая на несоблюдение санитарных норм и требуя проверки через прокуратуру. Позже в Министерстве строительства сообщили, что работы ведутся с соблюдением всех требований. 
