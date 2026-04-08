Депутат Абдылдабек Эгембердиев написал заявление о сдаче мандата. Об этом сообщили источники.

По их данным, сегодня же в 11.00 пройдет заседание ЦИК, где будет рассмотрено его заявление.

Депутат Абдылдабек Эгембердиев избирался по Сокулукскому округу № 19.

Ранее 8 депутатов добровольно сложили свои депутатские полномочия: Эльдар Сулайманов, Нурланбек Тургунбек уулу, Кундузбек Сулайманов, Куванычбек Конгантиев, Курманкул Зулушев, Шаирбек Ташиев, Нурланбек Азыгалиев, Гулсункан Жунушалиева. Депутат Жанар Акаев сдал мандат, так как был назначен мэром города Ош.