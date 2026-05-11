Пассажирам лайнера, где была вспышка хантавируса, организовали чартерные рейсы

Пассажиры покинули круизный лайнер на Тенерифе после вспышки хантавируса. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, представители испанских органов здравоохранения поднялись на борт для осмотра пассажиров и экипажа. После людей начали поэтапно перевозить на берег, распределяя по группам в зависимости от гражданства и наличия авиарейсов.

В числе первых судно покинули граждане Испании, Франции, Канады и Нидерландов.

Ожидалось, что в воскресенье на берег сойдут около 46 человек, а в понедельник операция продолжится. Около 30 членов экипажа останутся на борту — судно отправится в Нидерланды в сопровождении медицинской бригады.

Представители ВОЗ уточнили, что никого из пассажиров не допустят на обычные коммерческие рейсы. Для них совместно с властями стран организовали чартерные репатриационные рейсы со строгим соблюдением санитарных протоколов.

Представительница ВОЗ Мария ван Керхове сообщила, что, учитывая длительный инкубационный период вируса, за пассажирами и экипажем будут наблюдать шесть недель.

Организация настаивает на домашнем или стационарном карантине в течение 42 дней. Это мера предосторожности, призванная полностью исключить возможность передачи вируса.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, возглавляющий команду на Тенерифе, заявил, что риск для населения остается низким.

Это не новый COVID. Риск для общества невелик, поэтому людям не стоит бояться или поддаваться панике. Тедрос Аданом Гебреисус

По последним данным, всего на лайнере зафиксировали восемь случаев заболевания, шесть из которых подтверждены лабораторно. Три человека скончались. Последний случай смерти зарегистрировали 2 мая.