Власть

Кандидат в депутаты Рамис Жунусалиев не претендует на мандат

Кандидат в депутаты ЖК по многомандатному округу №19 Рамис Жунусалиев не претендует на мандат. Он написал заявление в ЦИК КР об отмене его регистрации.

Сегодня в 14.30 в ЦИК пройдет заседание по данному вопросу.

После заявления Абдылдабека Эгембердиева о сдаче мандата его место в Жогорку Кенеше, согласно итогам выборов, должен был занять Рамис Джунусалиев. Однако он находится в СИЗО ГКНБ по делу о мошенничестве, поэтому мандат, вероятно, перейдет следующему кандидату — Улану Сариеву.

Напомним, президента Федерации кок-бору Кыргызстана Рамиса Джунусалиева задержали по подозрению в мошенничестве, о чем ранее сообщал пресс-центр ГКНБ.
Материалы по теме
Экс-депутат БГК Жаныбек Асанбеков намерен вернуть мандат через суд и ЦИК
Магазин «Охотник». Депутат просит оставить в покое семью владельца
Депутат раскритиковала деятельность Минприроды и призвала проверить его
В Кыргызстане вернут природоохранную прокуратуру
Депутат требует ужесточить наказание за правонарушения в отношении учителей
Депутат Абдылдабек Эгембердиев написал заявление о сдаче мандата
Чингиз Айдарбеков обратился к президенту КР с жалобой на действия ЦИК
В ЖК предлагают разрешить дальним родственникам становиться донорами органов
Мандат Чингиза Айдарбекова. ЦИК КР ждет заключения МВД
Выступать с трибуны отныне депутаты будут после согласования с руководством ЖК
