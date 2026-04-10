Кандидат в депутаты Рамис Жунусалиев не претендует на мандат

Кандидат в депутаты ЖК по многомандатному округу №19 Рамис Жунусалиев не претендует на мандат. Он написал заявление в ЦИК КР об отмене его регистрации.

Сегодня в 14.30 в ЦИК пройдет заседание по данному вопросу.

После заявления Абдылдабека Эгембердиева о сдаче мандата его место в Жогорку Кенеше, согласно итогам выборов, должен был занять Рамис Джунусалиев. Однако он находится в СИЗО ГКНБ по делу о мошенничестве, поэтому мандат, вероятно, перейдет следующему кандидату — Улану Сариеву.

Напомним, президента Федерации кок-бору Кыргызстана Рамиса Джунусалиева задержали по подозрению в мошенничестве, о чем ранее сообщал пресс-центр ГКНБ.