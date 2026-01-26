Депутата Жогорку Кенеша Эльдара Сулайманова обвинили в насилии в семье

Пользовательница соцсетей Асель Азаматова (asel001azamatova) распространила пост-крик о помощи. По ее словам, она является бывшей супругой Эльдара Сулайманова — ныне депутата Жогорку Кенеша.

Асель Азаматова написала о неоднократном насилии со стороны парламентария. Кошмар, по ее словам, начался со становлением Эльдара депутатом Жогорку Кенеша в начале 2022 года.

В посте указывается, что летом 2022-го после избиения ее госпитализировали, заявление милиция приняла. Однако, по ее словам, «ни один сотрудник правоохранительных органов» ни разу даже по телефону не позвонил и не узнал, жива ли она.

Автор постов призналась, что спустя несколько месяцев она простила супруга, поскольку находилась в полной зависимости от него. Однако постоянные «пьянки, измены и насилие не прекратились», и она была вынуждена подать на развод.

Также она опубликовала фото с гематомами.

Асель Азаматова отметила, что последнее заявление в правоохранительные органы она написала 6 апреля 2024 года — по факту жестокого избиения на глазах у троих детей. Судмедэкспертиза тогда подтвердила наличие гематом, кровоподтеков по всему телу и залысины на голове из-за вырванных клочков волос.

Женщина подчеркнула: она добивается того, чтобы Эльдар Сулайманов прекратил преследовать ее, психологически давить на детей, постоянно клевеща на их мать, и угрожать ей тем, что заберет детей.

Отметим, что от самого депутата комментариев в публичном пространстве пока не последовало.

Столичное ГУВД обещает прокомментировать ситуацию позже.