12:59
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Происшествия

Депутата Жогорку Кенеша Эльдара Сулайманова обвинили в насилии в семье

Пользовательница соцсетей Асель Азаматова (asel001azamatova) распространила пост-крик о помощи. По ее словам, она является бывшей супругой Эльдара Сулайманова — ныне депутата Жогорку Кенеша.

Асель Азаматова написала о неоднократном насилии со стороны парламентария. Кошмар, по ее словам, начался со становлением Эльдара депутатом Жогорку Кенеша в начале 2022 года.

В посте указывается, что летом 2022-го после избиения ее госпитализировали, заявление милиция приняла. Однако, по ее словам, «ни один сотрудник правоохранительных органов» ни разу даже по телефону не позвонил и не узнал, жива ли она.

Автор постов призналась, что спустя несколько месяцев она простила супруга, поскольку находилась в полной зависимости от него. Однако постоянные «пьянки, измены и насилие не прекратились», и она была вынуждена подать на развод.

 Также она опубликовала фото с гематомами.

Асель Азаматова отметила, что последнее заявление в правоохранительные органы она написала 6 апреля 2024 года — по факту жестокого избиения на глазах у троих детей. Судмедэкспертиза тогда подтвердила наличие гематом, кровоподтеков по всему телу и залысины на голове из-за вырванных клочков волос.

Женщина подчеркнула: она добивается того, чтобы Эльдар Сулайманов прекратил преследовать ее, психологически давить на детей, постоянно клевеща на их мать, и угрожать ей тем, что заберет детей.

Отметим, что от самого депутата комментариев в публичном пространстве пока не последовало.

Столичное ГУВД обещает прокомментировать ситуацию позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359228/
просмотров: 767
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан семейный дебошир, трое детей временно переданы дедушке
В Чуйской области задержан мужчина, систематически истязавший собственную мать
Увеличить сроки пребывания граждан КР в Узбекистане просят в парламенте
Депутат бьет тревогу: к распространению наркотиков привлекают 12-16-летних детей
В парламенте просят построить новое здание филармонии
Защита на бумаге: почему охранные ордера не спасают жертв семейного насилия
Депутат призвала ввести жесткие правила пользования самокатами
Суд оштрафовал женщину за пощечину бывшему мужу. Что здесь не так
Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева
В Бишкеке проверяют состоящие на учете семьи в связи с фактами домашнего насилия
Популярные новости
Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне
ГКНБ пресек крупную схему: 32&nbsp;здания больниц незаконно продали ГКНБ пресек крупную схему: 32 здания больниц незаконно продали
В&nbsp;Бишкеке задержали карманников, укравших в&nbsp;маршрутке почти 700 тысяч сомов В Бишкеке задержали карманников, укравших в маршрутке почти 700 тысяч сомов
В&nbsp;Бишкеке задержаны три женщины за&nbsp;нарушение общественного порядка В Бишкеке задержаны три женщины за нарушение общественного порядка
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
26 января, понедельник
12:46
Сестра писателя призвала прекратить спекуляции вокруг имени Чингиза Айтматова Сестра писателя призвала прекратить спекуляции вокруг и...
12:35
Единую цифровую туристическую платформу планируют создать в Кыргызстане
12:34
Улучшение методов профилактики туберкулеза обсудили специалисты стран СНГ
12:27
Депутата Жогорку Кенеша Эльдара Сулайманова обвинили в насилии в семье
12:23
Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие