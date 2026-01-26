Депутата Жогорку Кенеша Эльдара Сулайманова обвинили в насилии в семье

Пользовательница соцсетей Асель Азаматова (asel001azamatova) распространила пост-крик о помощи. По ее словам, она является бывшей супругой Эльдара Сулайманова — ныне депутата Жогорку Кенеша.
Асель Азаматова написала о неоднократном насилии со стороны парламентария. Кошмар, по ее словам, начался со становлением Эльдара депутатом Жогорку Кенеша в начале 2022 года.
В посте указывается, что летом 2022-го после избиения ее госпитализировали, заявление милиция приняла. Однако, по ее словам, «ни один сотрудник правоохранительных органов» ни разу даже по телефону не позвонил и не узнал, жива ли она.
Автор постов призналась, что спустя несколько месяцев она простила супруга, поскольку находилась в полной зависимости от него. Однако постоянные «пьянки, измены и насилие не прекратились», и она была вынуждена подать на развод.
опубликовала фото с гематомами.
Столичное ГУВД обещает прокомментировать ситуацию позже.