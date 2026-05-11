Ледники начали резко таять, ученые предупредили о росте уровня воды в реках

Гляциолог Гулбара Оморова сообщила о начале активного таяния ледников Панфилова и Адыгене после проведенных исследований в горах Кыргызстана.

По ее словам, с 7 по 10 мая специалисты провели снегосъемку и исследование снежного шурфа глубиной до 180 сантиметров. Полевые измерения показали значительные запасы снега, при этом температура снежной толщи уже приблизилась к 0 градусов.

«Снег уже созрел для абляции — активной водоотдачи», — отметила Гулбара Оморова.

Это означает, что начинается интенсивное поступление талой воды в реки бассейна Ала-Арчи.

Во время исследований на леднике зафиксировано заметное увеличение снежного покрова по сравнению с прошлым годом. Максимальная высота снега достигла 250 сантиметров, минимальная — 40 сантиметров.

По предварительным оценкам, водный эквивалент снежного покрова оказался примерно в два раза выше прошлогоднего уровня.

Специалисты отмечают, что для сельского хозяйства это особенно важный период, поскольку грамотное использование водных ресурсов поможет снизить риск дефицита воды летом.