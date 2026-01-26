Депутат Эльдар Сулайманов прокомментировал обвинения в семейном насилии

Депутат Жогорку Кенеша Эльдар Сулайманов прокомментировал заявления о семейном насилии, ранее распространенные в социальных сетях его бывшей супругой Асель Азаматовой. Свое заявление парламентарий опубликовал вечером на официальной странице в соцсетях.
По словам депутата, вынесенная в публичное пространство информация касается его личной жизни.
Он отметил, что озвученные обвинения являются односторонними и требуют правовой оценки
«Озвучиваемые беспочвенные обвинения имеют односторонний характер и требуют правовой оценки. Если бы я подробно изложил вторую сторону произошедшего, в ней есть обстоятельства, которые заставили бы задуматься и тех, кто сегодня меня критикует или осуждает. Однако я не намерен этого делать. Поэтому прошу не делать выводов, не зная всей правды.
На сегодня в отношении меня отсутствует вступившее в законную силу судебное решение, подтверждающее мою вину.
Прошу общественность и средства массовой информации воздержаться от поспешных выводов до принятия решения соответствующими органами», — написал Эльдар Сулайманов.
Он также заявил о готовности к всестороннему и объективному рассмотрению ситуации.
Напомним, ранее Асель Азаматова заявила о неоднократном насилии со стороны депутата Жогорку Кенеша Эльдара Сулайманова. В ГУВД Бишкека сообщили, что по данному факту проводится проверка и в отношении женщины выдан охранный ордер.