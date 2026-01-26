20:18
Происшествия

Депутат Эльдар Сулайманов прокомментировал обвинения в семейном насилии

Депутат Жогорку Кенеша Эльдар Сулайманов прокомментировал заявления о семейном насилии, ранее распространенные в социальных сетях его бывшей супругой Асель Азаматовой. Свое заявление парламентарий опубликовал вечером на официальной странице в соцсетях.

По словам депутата, вынесенная в публичное пространство информация касается его личной жизни.

Он отметил, что озвученные обвинения являются односторонними и требуют правовой оценки

«Озвучиваемые беспочвенные обвинения имеют односторонний характер и требуют правовой оценки. Если бы я подробно изложил вторую сторону произошедшего, в ней есть обстоятельства, которые заставили бы задуматься и тех, кто сегодня меня критикует или осуждает. Однако я не намерен этого делать. Поэтому прошу не делать выводов, не зная всей правды.

На сегодня в отношении меня отсутствует вступившее в законную силу судебное решение, подтверждающее мою вину.

Прошу общественность и средства массовой информации воздержаться от поспешных выводов до принятия решения соответствующими органами», — написал Эльдар Сулайманов.

Он также заявил о готовности к всестороннему и объективному рассмотрению ситуации.

Напомним, ранее Асель Азаматова заявила о неоднократном насилии со стороны депутата Жогорку Кенеша Эльдара Сулайманова. В ГУВД Бишкека сообщили, что по данному факту проводится проверка и в отношении женщины выдан охранный ордер.
