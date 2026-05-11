Происшествия

Сель в Аксы унес автомобиль, люди успели выпрыгнуть из машины

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области после сильного ливня сошел сель, который унес автомобиль.

По данным МЧС, инцидент произошел 10 мая около 17.00 в селе Мор-Булак Уч-Коргонского айыл окмоту. Селевые воды сошли по каналу Ак-Сай.

В момент происшествия в автомобиле находились пять человек. Все они успели выбраться из машины, пострадавших нет.

Кроме того, селевой поток создал угрозу для моста. Как сообщил глава районного отдела МЧС Калганбек Нурболот уулу, в настоящее время ситуация находится под контролем.
