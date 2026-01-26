17:12
Происшествия

Бывшая супруга депутата ЖК заявила о насилии: милиция выдала охранный ордер

В Бишкеке начата доследственная проверка по заявлению гражданки А.А., поступившему сегодня. Об этом сообщает ГУВД столицы.

По словам А.А., бывший супруг — действующий депутат Жогорку Кенеша Эльдар Сулайманов — длительное время оказывает на нее психологическое давление, а ранее имели место факты физического насилия.

Как сообщили в ГУВД, заявление зарегистрировано в ЖУИ, и в рамках принятых мер в адрес заявительницы вынесен охранный ордер.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые проверочные мероприятия. Подробности обещают сообщить дополнительно. Материал находится на контроле руководства столичной милиции.
Бывшая супруга депутата ЖК заявила о насилии: милиция выдала охранный ордер
