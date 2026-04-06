Чингиз Айдарбеков обратился к президенту КР с жалобой на действия ЦИК

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша по округу № 21 Чингиз Айдарбеков обратился к президенту Садыру Жапарову с жалобой на действия Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Об этом сообщил уполномоченный кандидата Нурлан Курсанбеков.

По его словам, нардеп обратился к главе КР как к гаранту Конституции и просит вмешаться в ситуацию, взять вопрос под контроль и обеспечить восстановление прав избирателей и законность процедуры.

Как указано в обращении, после досрочного сложения мандата депутатом Куванычбеком Конгантиевым именно Чингиз Айдарбеков, набравший 6 тысяч 259 голосов, должен был получить депутатский мандат.

«В соответствии со статьей 65 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов обязана в трехдневный срок зарегистрировать соответствующего кандидата и вручить ему депутатский мандат.

ЦИК направила 10 марта в МВД запрос о предоставлении информации об отсутствии судимости Айдарбекова, на что получен ответ. Однако начиная с 17 марта Центризбирком начал дополнительные проверки черед МИД и МВД. По настоящее время уже 28 дней ЦИК необоснованно затягивает процедуру регистрации и выдачи депутатского мандата Айдарбекову. Единственным препятствием для невыдачи мандата кандидату в депутаты ЖК может быть наличие вступившего в силу обвинительного приговора суда или наличие судимости.

Руководство и члены Центризбиркома ссылаются в устном порядке через СМИ на необходимость дополнительных проверок и ожидание информации от МВД и МИД. В этот период в соцсетях появилось видео, очерняющее честь и достоинство кандидата в депутаты Чингиза Айдарбекова», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что действующее законодательство не допускает подобных проверок на данной стадии.

«Отсутствуют какие-либо нормативные правовые акты, допускающие продление установленных законом сроков. ЦИК не приняла официального мотивированного решения со ссылками на нормы избирательного права и законодательства Кыргызской Республики. Таким образом, действия или бездействие руководства Центризбиркома нарушают требования законодательства страны, а также избирательные права Айдарбекова и права избирателей, проголосовавших за него.

Создается опасный прецедент со стороны ЦИК, не имеющей права свободного трактования Конституции и конституционного Закона «О выборах президента и депутатов ЖК», — говорится в сообщении.

В Центризбиркоме ранее сообщили, что ждут заключения от МВД.