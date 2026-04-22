15:11
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Общество

Как мэрия Оша легализует квартиры, «розданные» Женишбеком Токторбаевым

В бытность Женишбека Токторбаева мэром города Ош 97 квартир Муниципального ипотечного предприятия (МИП) были выданы без законных на то оснований. Теперь, чтобы привести ситуацию в правовое поле постфактум, местный кенеш внес изменения в положение о МИП.

В документ включен пункт о том, что «в случае необходимости мэрия своим решением вправе использовать жилье МИП для других целей». Теперь, когда постановление городского кенеша вступит в силу, МИП передаст 96 квартир в муниципальную собственность мэрии Оша. После этого начнется процедура передачи квартир людям, которые сейчас в них проживают.

Читайте по теме
Раздача квартир «направо и налево»? В Оше обсуждают муниципальную ипотеку

Из 96 квартир МИП 67 были выданы тем, чьи дома пошли под снос, остальные — работникам театра и семьям, в которых родились тройни. Ни у кого из них на руках не было никаких документов. Более того, переселенцам из снесенных домов предлагали оформить эти квартиры в ипотеку, что вызвало их недовольство.

МИП является уникальным для Кыргызстана предприятием, аналогов которому в стране нет. Оно работает с ипотекой на льготных условиях и долевым строительством. Ранее высказывались опасения, что такая «бесплатная» раздача квартир может привести предприятие к банкротству.

На заседании городского кенеша мэрия поставила точку в этих спорах, заявив, что расходы будут компенсированы: предприятию выделят земельные участки, а также оставят в качестве компенсации 3 процента средств от долевого строительства, которые должны были поступить в городскую казну.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371453/
просмотров: 573
Версия для печати
Материалы по теме
Мое упущение. Садыр Жапаров прокомментировал отставку мэра города Ош
Экс-мэр Оша после допроса вернулся в южную столицу — очевидцы
Экс-мэр Оша Женишбек Токторбаев второй день на допросе в МВД как свидетель
Раздача квартир «направо и налево»? В Оше обсуждают муниципальную ипотеку
До конца года кыргызстанцам передадут более 20 тысяч ипотечных квартир
Как работает госипотека в КР: проценты, цены, очереди и планы ГИК
Снос аке, строгий выговор и орден. Чем запомнился мэр Оша Женишбек Токторбаев
Женишбек Токторбаев освобожден от должности мэра города Ош
Депутат: С зарплатой 12-22 тысячи сомов артисты театра не потянут ипотеку
Сотрудникам силовых органов хотят упростить участие в программе «Мой дом»
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
Премьера года от&nbsp;&laquo;ЭМАРК Групп&raquo;: ЖК&nbsp;MIRA. Узнайте первыми о&nbsp;спецпредложениях Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях
&laquo;Элдик Банк&raquo; в&nbsp;статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации «Элдик Банк» в статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации
22 апреля, среда
15:07
На автодороге «Аэропорт Манас» модернизируют систему уличного освещения На автодороге «Аэропорт Манас» модернизируют систему ул...
15:06
Снайперская винтовка и боеприпасы: в Нарыне нашли тайник с оружием
15:03
На КПП «Ак-Жол — автодорожный» задержан неучтенный груз
15:01
В Кыргызстане запустили стратегический проект «Экспо-демилге». О чем он
14:53
Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент