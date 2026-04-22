Как мэрия Оша легализует квартиры, «розданные» Женишбеком Токторбаевым

В бытность Женишбека Токторбаева мэром города Ош 97 квартир Муниципального ипотечного предприятия (МИП) были выданы без законных на то оснований. Теперь, чтобы привести ситуацию в правовое поле постфактум, местный кенеш внес изменения в положение о МИП.

В документ включен пункт о том, что «в случае необходимости мэрия своим решением вправе использовать жилье МИП для других целей». Теперь, когда постановление городского кенеша вступит в силу, МИП передаст 96 квартир в муниципальную собственность мэрии Оша. После этого начнется процедура передачи квартир людям, которые сейчас в них проживают.

Из 96 квартир МИП 67 были выданы тем, чьи дома пошли под снос, остальные — работникам театра и семьям, в которых родились тройни. Ни у кого из них на руках не было никаких документов. Более того, переселенцам из снесенных домов предлагали оформить эти квартиры в ипотеку, что вызвало их недовольство.

МИП является уникальным для Кыргызстана предприятием, аналогов которому в стране нет. Оно работает с ипотекой на льготных условиях и долевым строительством. Ранее высказывались опасения, что такая «бесплатная» раздача квартир может привести предприятие к банкротству.

На заседании городского кенеша мэрия поставила точку в этих спорах, заявив, что расходы будут компенсированы: предприятию выделят земельные участки, а также оставят в качестве компенсации 3 процента средств от долевого строительства, которые должны были поступить в городскую казну.